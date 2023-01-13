Людмила Максакова судится с Фондом капремонта Москвы из-за взлома ее квартиры

Актриса была за городом, когда на балкон ее квартиры случайно упал рабочий. Чтобы вызволить его, спасатели взломали входную дверь.

Людмила Максакова подала исковое заявление в суд на Фонд капремонта Москвы. Пока звезда была в отъезде, на ее балкон нечаянно упал рабочий, обновлявший фасад дома. Артистка требует компенсацию за нанесение морального вреда, сообщает СтарХит.

Индидент случился прошлым летом. Актриса была за городом, когда на балкон ее квартиры случайно упал рабочий. Чтобы вызволить его, спасатели взломали входную дверь.

По возвращении Людмила Максакова расстроилась, увидев беспорядок в жилище.

82-летняя звезда требует выплаты почти в полмиллиона российских рублей: 347,5 тысячи за испорченную дверь и 100 тысяч - в качестве моральной компенсации. Людмила Васильевна, к слову, полагает, что невезучий рабочий повлиял и на ауру. Якобы после ЧП в доме ухудшилась обстановка…

2022-й год для Максаковой был тяжелым: актриса сражалась с недугами и конфликтовала с коллегами.