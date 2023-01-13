Билеты на концерт Меладзе в Барнауле прекратили продавать из-за возмущений россиян

APS
2023-01-13 14:44

Организаторы выступления Валерия Меладзе в Барнауле перестали продавать билеты на мероприятие из-за многочисленных возмущений жителей России.

Продажа билетов на выступление исполнителя Валерия Меладзе в Барнауле остановлена.

Организаторам шоу пришлось предпринять данный шаг из-за массовых возмущений россиян.

Концерт певца был запланирован на 29 апреля. Сведений об отмене мероприятия нет, но на ресурсе "Кассы.ру" билеты купить уже нельзя.

Опубликовано: Наталья Гончарова











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