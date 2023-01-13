Деловой стиль в одежде: как одеваться в офис, чтобы всегда выглядеть стильно и уместно

В крупных компаниях дресс-код подразумевает официально-деловой стиль, у которого есть свои принципы, о которых мы вам расскажем.

Одежда для офиса должна иметь строгий покрой, быть сшитой из качественных натуральных тканей преимущественно темных оттенков. Такие костюмы отлично сочетаются со светлыми рубашками и блузками. Дамам нужно следить за тем, чтобы не обнажать зону декольте, чтобы не допускать ненужной фривольности. Также следует избегать просвечивающихся тканей.

Колготки следует выбирать телесного цвета или черные без узоров. В основе наряда может быть строгое деловое платье или юбка, которая не должна быть выше 9 см от колена, но и не в пол. Дополнит образ деловой леди нюдовый макияж и аккуратный неброский маникюр. Мужчинам следует заботиться о том, чтобы костюм, рубашки и обувь всегда были выглаженными и начищенными. Стрижка и борода, если человек ее носит тоже должны быть ухоженными.

Что касается украшений, то правило трех действует на представителей обоих полов. Три аксессуара максимально допустимы в деловом стиле. В них входят и часы. Украшения также должны быть сдержанными, не отвлекающими внимания.