Любители выпить находятся в зоне повышенного риска набора лишнего веса

Поклонники горячительного, даже если и переедают в целом, часто страдают от избыточного веса, и мы расскажем, почему.

Мало кто из любителей регулярно пропустить рюмочку-другую задумывается о том, что это увлечение чревато не только алкогольной зависимостью и заболеваниями, но и избыточным весом или даже ожирением.

А все потому, что алкогольные напитки очень калорийная штука. Посудите сами, в 100 мл алкоголя в зависимости от вида содержится: в пиве до 45 калорий, в вине и шампанском 66-88, а в крепленом уже 167. Сорокаградусные напитки и того калорийнее. Шнапс, бренди, ром, текила или водка содержат до 240 килокалорий, а в кальвадосе их уже 325. Правда, его обходят ликеры со 345 калориями.

И это при том, что редко человек во время возлияний обходится 100 граммами, и почти всегда люди чем-то да закусывают. В итоге дневная норма калорийности бывает превышена в несколько раз. И не станем забывать, что алкоголь действует на вкусовые рецепторы, как анестетик, и человек не чувствует, что уже насытился.