Собака будет вас обожать, если вы будете регулярно ее гладить в этих местах

Мы любим гладить наших пушистых питомцев, но не всегда знаем, где это лучше делать, чтобы собака наиболее полно чувствовала нашу любовь: мы вам поможем.

Владельцы домашних питомцев знают, насколько важен тактильный контакт между собакой и ее хозяином, но далеко не все понимают, где собаке действительно приятны прикосновения, а к каким местам лучше не прикасаться. Связано это с особенностями чувствительности питомца.

Самыми чувствительными и приятными для прикосновения человека будут у собаки зоны головы, шеи и особенно за ушками. Большинство четвероногих друзей получают подлинное удовольствие, когда их гладят по этим местам. Но не следует слепо следовать совету. Наблюдайте за конкретной реакцией вашей собаки. Если она довольна, то вы делаете все правильно.

Следующая зона, подходящая для поглаживаний это бока и живот. Нередко собаки сами охотно подставляют животик, чтобы их погладили. А вот прикосновения к лапам и спине могут вызвать у питомца дискомфорт, поэтому старайтесь избегать этих зон, чтобы не спровоцировать приступ агрессии животного.