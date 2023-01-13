Когда чистка уксусом под запретом: рассказываем какие поверхности нельзя им обрабатывать

Уксус эффективное, но и агрессивное чистящее средство, поэтому его использование в быту следует разумно ограничивать, и не все можно им чистить.

Уксус отлично дезинфицирует и убирает даже сложные пятна, но для некоторых поверхностей применять его категорически нельзя из-за риска их безвозвратно испортить. Если у вас есть кухня или столешница из натурального камня, то об очистке уксусом лучше забыть. При контакте с кислотой камень теряет блеск и может поменять цвет.

То же касается и паркета и ламината, а также других глянцевых поверхностей. Под запретом уксус и для обработки плитки, если швы заделывались силиконовым составом. Под воздействием кислоты силикон растрескивается и теряет эластичность. Уксус плохо воздействует на медь и резину, поэтому от обработки им стиральной или посудомоечной машины лучше отказаться.

Не любит контакта с уксусом и алюминий. На нем при контакте с агрессивной кислотой могут появиться пятна, поэтому лучше найти альтернативные способы мытья алюминиевой посуды. Можно использовать соду.