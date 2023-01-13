Шесть тактик, которые помогут стабилизировать сон, и научат просыпаться рано

Недостаток сна негативно сказывается не только на продуктивности в течение дня, но и на здоровье: 6 шагов, которые научат вас высыпаться.

Первое, что следует делать, чтобы вставать пораньше, раньше ложиться. Поэтому, следует примерно за пару часов до сна отложить все гаджеты, и замедлить активность. При переходе на ранний подъем хорошо будет ввести посильные физические нагрузки. Они создадут эффект утомления, и организм скорее заснет.

Первое время после раннего пробуждения вы можете чувствовать вялость и понижение настроения. Чтобы помочь себе адаптироваться, выделите в течение дня полчаса на дневной сон, который вернет тонус и бодрость. А вот спать помногу 2 часа и более в день не стоит. Это, наоборот, собьет биоритм.

Ставить будильник следует подальше от кровати, чтобы вам для его отключения нужно было бы подняться с нее. Так будет легче проснуться. А вот засыпать вовремя вечером поможет введение какого-нибудь лично вашего ритуала, который будет сигнализировать, что пора отправляться спать.