Нет желтизне на пластике: как быстро и эффективно убрать пятна с пожелтевшего пластика
На практичных пластиковых изделиях, будь то холодильник или жалюзи со временем могут появиться желтые пятна, но есть надежный способ их быстро вывести.
Появившаяся желтизна на пластике портит вид даже еще пригодных к использованию вещей. Но есть недорогое и экологичное средство, которое поможет вновь вернуть поверхности белизну. Для этого вам понадобится самый простой отбеливатель. Возьмите 50 мл вещества и растворите его в воде.
Для достижения большего отбеливающего эффекта можно дополнительно добавить в раствор 2-3 столовые ложки лимонного сока. После этого следует положить в него пластиковую вещь, если это возможно. Так хорошо очищать от желтого налета, например, жалюзи. Если поместить вещь в раствор отбеливателя проблематично, им нужно тщательно натереть поверхность, которую нужно отбелить.
Оставьте пластик в растворе примерно на 10-15 минут, после чего достаньте, и тщательно протрите сверху губкой, и только затем ополосните чистой водой. Производить процесс чистки необходимо в защитных перчатках, чтобы не нанести вреда коже от агрессивных компонентов отбеливателя и лимонного сока.
Опубликовано: Эльза Ли