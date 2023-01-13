Избыток ультрафиолета провоцирует появление новых родинок

Увлечение загаром в летнее время может спровоцировать появление новых родинок, и повышает риски для здоровья, уверен врач-онколог.

Врач-онколог Александр Дегтярев рассказал, что на появление новых родинок в течение жизни человека влияет то количество солнца, которое попадает на его кожу. Поэтому те, кто любит загорать, рискуют увеличить их количество. И не всегда эти новые невусы могут быть доброкачественными.

Людям, у которых большое количество родинок, особенно если они меняют со временем цвет и конфигурацию, необходимо подвергать себя тщательному осмотру не менее чем раз в полгода, и желательно проконсультироваться с профессионалом на предмет того, несут ли родинки онкологическую опасность.

Большинство родинок доброкачественные, и на здоровье не влияют, но могут доставлять эстетические проблемы. В этом случае их можно удалить. Современный метод избавления от них с помощью фракционного лазера позволяет произвести процедуру в щадящем режиме. За счет того, что лазер действует точечно и послойно, опасаться появления шрамов не стоит. Исключение составляют люди, склонные к появлению келлоидов.