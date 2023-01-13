Гастроэнтеролог Ольга Ситкина: выпивать 2-2,5 литра воды в сутки нужно не каждому

Универсальная рекомендация пить 2-2,5 литра воды в сутки не более чем миф, уверена врач-гастроэнтеролог Ольга Ситкина

В стремлении к ведению здорового образа жизни люди стараются пить 2 литра воды по расхожим общим рекомендациям, и часто насилуют себя этим. Делать это вовсе необязательно, уверена Ольга Ситкина, врач-гастроэнтеролог. У каждого человека своя потребность в количестве воды, но, если организм сигнализирует о жажде, то утолять ее лучше именно чистой водой, а не соком, чаем или другой жидкостью.

В ряде случаев повышенное потребление воды может быть разумно обусловлено. Так, в ее большем количестве нуждаются люди, которые болеют ОРВИ, диареей, отравлением, при рвоте или лихорадке. Активные занятия спортом, а также рацион с большим содержанием клетчатки также требуют регулярной гидратации.

Большое значение имеет время года. Летом в жару, чтобы избежать обезвоживания следует увеличить потребление чистой воды. Эта же рекомендация актуальна во время застолий при употреблении алкогольных напитков. В остальных случаях нужно ориентироваться на свой организм.