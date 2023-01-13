Секреты успеха: как язык тела сигнализирует, что перед вами успешный человек или неудачник

Чтобы понять, что представляет собой человек достаточно просто проследить за языком его тела, жестами, движениями и мимикой.

Успешные уверенные люди имеют прямую, даже несколько горделивую осанку, поэтому, если ваш собеседник сутулится, кладет руки на стол или закрывает ими голову, это верный признак, что человек расписывается в своей слабости.

Уверенная, но умеренная жестикуляция, крепкое в меру сильное рукопожатие, открытый взгляд в глаза собеседнику, минимум закрытых поз говорят о том, что человек знает себе цену, и готов к общению. Понаблюдайте за публичными людьми, и потренируйтесь. Это не так сложно.

При общении успешные люди не стремятся отвести взгляд. Последнее может быть расценено, как неуверенность и желание что-то скрыть. Нет ничего лучше для завоевания расположения чем открытый естественный контакт глазами и улыбка, но она должна быть к месту, чтобы не выглядеть глупо.