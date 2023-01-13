Полезные лайфхаки: где еще, кроме чистки зубов может пригодиться обычная зубная паста

Зубной пастой можно не только чистить зубы, но и бороться с неприятным запахом изо рта, укладывать волосы и заживлять ранки.

Зубная паста отлично поможет справиться с зудом после укусов насекомых или предотвратить местное воспаление после выдавливания прыща. С ее помощью можно придать ногтям блеск, и уложить непослушную шевелюру.

Пригодится она и в домашнем хозяйстве в качестве моющего средства. Она помогает справляться с загрязнениями обуви, отмывает следы от фломастера на стенах, справляется с загрязнениями на посуде, столовом серебре и ювелирных украшениях, а также ею можно мыть детские бутылочки, поскольку она удаляет и запах тоже.

Зубная паста отличное средство для чистки клавиш на музыкальных инструментах и компьютерных дисков, и помогает от запотевания очков для плавания.