Говорить «нет» легко: как отказать, чтобы не обидеть человека и самому не чувствовать неловкости

Говоря «нет» мы часто испытываем неловкость, но научиться это делать без угрызений совести можно, если взять на вооружение несколько простых хитростей.

Если вам нужно отказать в просьбе, обязательно четко мотивируйте причину отказа. Это поможет собеседнику понять ваше положение, и обиды не возникнет. В случае же, если прямой отказ для вас совсем уж некомфортен, можете придумать правдоподобную отговорку.

Действовать на опережение, если вы знаете, что вас хотят попросить о том, чего вы сделать не сможете еще один выход. Но тут важно понимать, что ложь может вскрыться, а это повредит вашей репутации.

Говоря свое нет, постарайтесь делать это мягко. Обозначьте, что вы отказываете в конкретной просьбе, а не человеку как личности. Помимо указания причины обозначьте, что человек значим и даже поблагодарите его за то, что он решил обратиться именно к вам.