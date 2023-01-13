Здоровый и продуктивный сон: как сделать так, чтобы пробуждение было бодрым каждый день

Количество сна не всегда означает его качество, и на способность высыпаться напрямую влияют наши каждодневные привычки.

Отсыпаться в выходные, смешивать работу и отдых, не считаясь с естественными биоритмами, и ложиться спать с гаджетом в руке далеко не полный список привычек, из-за которых мы находимся в состоянии постоянной усталости.

Чтобы высыпаться, важно не только давать восьмичасовой период сна организму, но и иметь стабильный режим сна и бодрствования, чтобы организм понимал, как расходовать энергию не включал энергосберегающий режим постоянно, из-за чего усталость становится непреходящей.

Отсыпаться в выходные дни не лучшее решение, поскольку организм привыкает вставать в строго определенное время, а вы вводите его в замешательство, и в результате снова чувствуете усталость.

Гормон сна мелатонин вырабатывается в полной темноте, поэтому, ложась спать, выключайте освещение, и при пробуждении не выставляйте несколько будильников: заснул-проснулся-заснул это путь к утомлению. Чтобы хорошо спать, важно не пропускать завтрак, и не увлекаться мучным и сладким на ночь. Это не дает организму сосредоточиться на отдыхе.