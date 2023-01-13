Reuters: бобры помогли ВСУ укрепить оборону

Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Волынской бригады теробороны Украины Сергея Хоминского сообщает, что бобры помогли ВСУ укрепить оборону.

По его словам, грызуны построили плотины, которые способствовали укреплению обороны на северо-западе страны.

Хоминский отметил, что обычно люди разрушают плотины бобров. Но в нынешнем году этого не произошло, и вода теперь повсюду.

Ранее сообщалось, что Украина построила стену длиной в 3 км на границе с Беларусью в Волынской области.