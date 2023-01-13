США и Япония призвали Китай поделиться честной информацией о коронавирусе

США и Япония опубликовали совместное заявление, в котором они призывают Китай предоставлять адекватную информацию о коронавирусе.

В заявлении сказано, что китайской стороне следует предоставлять прозрачные эпидемиологические сведения, а также данные о геномной последовательности вируса.

Это необходимо для подготовки мировой системы здравоохранения к выявлению новых вариантов вируса.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус заявил, что в Китае занижают показатели летальности от COVID-19.