Минобороны Германии назвало информацию о возможной отставке Ламбрехт слухами

Немецкое оборонное ведомство назвало информацию о возможной отставке министра обороны Германии Кристины Ламбрех слухами.

13 января информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на представителя Министерства обороны Германии, сообщило о том, что информация немецкой газеты-таблоида Bild о решении главы ведомства Кристины Ламбрех подать в отставку с занимаемого ею с 2021 года поста является слухами.

Неназванный представитель бундесвера также подчеркнул, что оборонное ведомство ФРГ не намерено комментировать данную информацию, распространяемую рядом СМИ.