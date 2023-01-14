Небензя: Украина стала частной военной компанией НАТО

Постпред России при ООН во время заседания Совета безопасности заявил, что Украина стала частной военной компанией, принадлежащей НАТО.

Он пояснил, что украинской армии платят деньги, поставляют вооружение, указывают цели, которые нужно атаковать.

Небензя отметил, что страдает от всего этого украинский народ, который воюет ради выполнения чужих задач.

Он также подчеркнул, что уверенность властей Украины в победе за счет поддержки НАТО – это всего лишь иллюзия.