Sky News: Литва и Польша требуют от Евросоюза санкций против атомного сектора России

Телеканал Sky News сообщает, что Литва и Польша призывают Евросоюз ввести санкции против атомного сектора России.

Высокопоставленный дипломат одной из стран ЕС рассказал журналистам, что добиться единодушия в ЕС по поводу санкций становится все сложнее.

При этом он подчеркнул, что 10-й пакет ограничительный мер в отношении России будет достаточно амбициозным.

Ранее в Евросоюзе заблокировали несколько инициатив Украины по поводу ужесточения антироссийских санкций. Инициатором блокировок стала Венгрия.