Sky News: Литва и Польша требуют от Евросоюза санкций против атомного сектора России
2023-01-14 01:02
Телеканал Sky News сообщает, что Литва и Польша призывают Евросоюз ввести санкции против атомного сектора России.
Высокопоставленный дипломат одной из стран ЕС рассказал журналистам, что добиться единодушия в ЕС по поводу санкций становится все сложнее.
При этом он подчеркнул, что 10-й пакет ограничительный мер в отношении России будет достаточно амбициозным.
Ранее в Евросоюзе заблокировали несколько инициатив Украины по поводу ужесточения антироссийских санкций. Инициатором блокировок стала Венгрия.
Опубликовано: Светлана Репина