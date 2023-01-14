Небензя: Россия может достичь целей спецоперации путём переговоров

Постпред России при ООН Василий Небензя утверждает, что мирные переговоры с Киевом могут стать средством достижения задач спецоперации.

Постоянный представитель России при Организации объединённых наций Василий Небензя утверждает, что ключевыми целями Москвы в специальной военной операции является исчезновение угрозы для российского государства и прекращение практики ущемления русскоязычного населения в Украине.

По мнению Небензи, правительство РФ в состоянии добиться поставленных задач СВО путём мирных переговоров с Киевом, однако если этого не произойдёт, что цели операции будут достигаться военным путём.