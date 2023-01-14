Президент Индонезии Джоко Видодо: Евросоюз пытается вернуться к колониализму

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что государства Евросоюза пытаются насильно заставить его страну заниматься экспортом никеля.

Он отметил, что такая позиция похожа на колониализм. По его словам, европейские страны хотят контролировать природные ресурсы Индонезии для собственного процветания.

Видодо напомнил, что сейчас в состав ЕС входят государства, которые колонизировали Индонезию в прежние времена.

При этом он обвинил Евросоюз в такой же позиции, которая была характерна для голландского колониального периода.