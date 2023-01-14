Орбан рассказал, почему разочаровался в Германии и Евросоюзе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что разочаровался в Германии и Евросоюзом.

Причиной стала их недальновидная санкционная политика. По его мнению, санкции полностью провалились.

Орбан отметил, что всегда считал немцев разумными людьми. Это касается и немецкого председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Однако сейчас Евросоюзу не хватает смелости признать свои ошибки, поэтому Европа продолжает вводить санкции против России.