Орбан рассказал, почему разочаровался в Германии и Евросоюзе
2023-01-14 03:45
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что разочаровался в Германии и Евросоюзом.
Причиной стала их недальновидная санкционная политика. По его мнению, санкции полностью провалились.
Орбан отметил, что всегда считал немцев разумными людьми. Это касается и немецкого председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Однако сейчас Евросоюзу не хватает смелости признать свои ошибки, поэтому Европа продолжает вводить санкции против России.
Опубликовано: Светлана Репина