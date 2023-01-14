Су-24 ВКС РФ «атаковали» британский авианосец за провокацию в Черном море
2023-01-14 09:17
Драматичные кадры атаки российских штурмовиков на флагман британских ВМС HMS Queen Elizabeth в 2021 году стали достоянием Daily Mail в пятницу, 13 января.
Тройка Су-24 снята во время атакующего маневра на корабль и его боевую группу на подходах к каналу, утверждают источники.
Инцидент произошел в июне 2021 года, но только сейчас он всплыл в деталях фильма ВВС «Военный корабль: командировка».
Как отмечают авторы документальной картины, этот инцидент мог послужить началом громкого дипломатического скандала.
Опубликовано: Тарас Медведев