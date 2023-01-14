Конфуз на конкурсе "Мисс Вселенная": украинка не захотела встать рядом с россиянкой

Претендентка от Украины открыто продемонстрировала свое нежелание стоять рядом с участницей из России и ради этого поменялась местами с девушкой из Колумбии.

Международный конкурс красоты "Мисс Вселенная" проводится в Новом Орлеане в США. Россию представляет Анна Линникова, участницей от Украины выступает Виктория Апанасенко.

Когда всех девушек хотели сфотографировать, случился неприятный инцидент, который не мог пройти незамеченным.

Украинка в этот момент вела себя беспокойно, было заметно, что она сильно нервничает. Особенно когда к остальным участницам хотела присоединиться Анна Линникова.

Виктория Апанасенко стала крепко сжимать руки девушек, стоящих по обе стороны от нее, чтобы они не позволили россиянке встать рядом с ней.

Виктория попросила девушку из Колумбии поменяться с ней местами, чтобы встать подальше от Анны Линниковой.

Та согласилась, в результате на общем снимке всех участниц претендентки из России и Украины находились на отдалении друг от друга.

Происшествие не испортило настроение Анне Линниковой. 22-летняя модель из Оренбурга, уверенна в себе и надеется на победу.

Анна Линникова о своих впечатлениях от участия в конкурсе:

«Помимо того, что мы встаем в пять утра и ложимся в 11 вечера, мы также носим очень тяжелые платья, надеваем высокие каблуки и не снимаем их на протяжении всего дня. Иногда не успеваем поесть"

Финал конкурса состоится 14 января (15 января по российскому времени). Транслировать его будут в прямом эфире из конференц-центра N. Morial в Новом Орлеане.