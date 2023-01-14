Чай в помощь: как быстро поправить здоровье и войти в привычный режим после праздников

Вернуться к рабочему ритму жизни и восстановить силы после длинных выходных поможет вкусный и полезный чайный "допинг". Какой сорт предпочесть, рассказала мастер чайной церемонии.

Новогодние каникулы отгремели, пора и честь знать. Нужно возвращаться на работу и приводить себя в порядок, настраиваться на трудовые подвиги.

Старинный напиток, давно известный русскому человеку, спасает из любых ситуаций.

Мастер чайной церемонии Алина Домникова объяснила, какой чай нужно пить для восстановления душевных и физических сил.

Алина Домникова о чае Пуэр Шу:

"Наш зимний климат сам по себе диктует необходимость пить густые, маслянистые, крепкие танинные чаи. Пуэр на этом фоне — всегда хорошо"

Танины - вещества с терпким, вяжущим вкусом, местно сужают сосуды, уменьшают боль и воспаление. К напитку можно добавлять молоко, сгущенку, сливочное масло, специи, даже соль.

Неплохо сочетаются с чаем мед и смесь трав Сайган Даля.

Получаются вкусные, полезные и сытные коктейли. Они наполняют энергией и даже заменяют легкий перекус.

Пуэр Шу с маслом, специями и солью - так готовится напиток, похожий на масалу и чай по-тибетски. Все ингредиенты надо смешать в блендере.

Чай можно и нужно брать с собой для поддержания себя в тонусе весь день.

Эффективно восстанавливают после праздников также красные (черные) чаи, мате, матча.