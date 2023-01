"Мы должны выбить дверь": английская группа Фло резко вырвалась вперед

Еще год назад название коллектива никому не было известно, а после выхода дебютного сингла Cardboard Box трио порвало рекорды популярности.

Группа двадцатилетних солисток из Британии под названием Фло рвет все рекорды. Стелла Куарежма, Рене Даунер и Джорджа Дуглас объединились в прошлом году, и их имена не были знакомы широкой публике. А сегодня они рвут все рекорды.

Всего год назад эти молодые женщины были в значительной степени анонимны. Но затем в марте 2022 года вышел их дебютный сингл Cardboard Box. С тех пор они собрали более 35 миллионов стримов, более полумиллиона подписчиков в социальных сетях, вызвали вирусный танцевальный тренд TikTok и впечатлили аудиторию выступлениями на Jimmy Kimmel Live! и позже … С Джулсом Холландом. Они открывают 2023 год с британской премией "Восходящая звезда" за плечами и как первая женская группа, выигравшая влиятельный опрос BBC Sound Of poll.

В наши дни менее вероятно, что поп–группы появляются совершенно из ниоткуда - новые выступления часто годами медленно разгораются в Интернете, прежде чем привлечь всеобщее внимание, – но Фло, казалось, появилась в одночасье. Единственный твит, сопровождаемый отрывком из видео "Картонная коробка", привлек к ним внимание поколения, пережившего пик популярности женских групп - Destiny's Child, TLC, ранних Sugababes – и поколения, которое, как и Фло, хочет возродить тот конец 90–х /начало 00-х. звук. Среди первых поклонников были Келли Роуленд, Бренди, Джоджо и Ли-Энн из Little Mix, чья поддержка была воспринята как молчаливая передача эстафеты. Их стремительное восхождение привело к обвинениям в том, что Flo являются “фабриками индустрии”, выражение, которое когда-то относилось к любым произведенным актам, продаваемым как аутентичные, но теперь используется как универсальный термин для успешных подписчиков крупных лейблов [Flo подписаны на Island Records], особенно если акты – и / или их поклонницы – это женщины.

Реальность просто такова, что большая часть работы, которая была проделана при подготовке Фло к "прожектору", проходила за кулисами. Дуглас, Куарежма и Даунер были индивидуально отобраны их менеджером среди 40-50 молодых певцов, приглашенных на прослушивание. Все трое участников с юных лет питали музыкальные амбиции: лондонцы Куарежма и Даунер с разницей в год учились в театральной школе Сильвии Янг, а Дуглас (родившийся в Германии, но выросший в Хартфордшире) выиграл шоу талантов CBBC Got What It Takes? когда ей было 14 лет. Все трое знали друг о друге из социальных сетей, и когда они, наконец, впервые встретились лично, позже в процессе прослушивания, стало ясно, что звезды сошлись.

Последовало три года разработки. Все встало на свои места довольно быстро, когда они отправились в студию с продюсером и автором песен МНЕКОМ, который написал шлягеры для всех, от Бейонсе до Дуа Липы. Их ранние сессии продюсировали Cardboard Box, и с тех пор они работали почти исключительно с ним. Собственная склонность MNEK к R & B и хип-хопу 90-х идеально сочетается с коллективным вкусом Flo, и они не боятся открыто ссылаться на источник вдохновения, из которого черпают больше всего: эпоху написания песен в стиле R & B начала 00-х, созданную такими продюсерами, как Darkchild, Timbaland и Kandi Burruss.

Все девушки являются признанными авторами песен, “драматизирующими [свой] личный опыт” для таких песен, как Immature, Not My Job и недавний сингл Losing You. Они создали основной бренд “no scrubs” girl power – “постоять за себя, независимость, быть уверенной в себе, чтобы ни у кого не было возможности относиться к тебе по–другому, потому что ты женщина”, - говорит Куарежма, - но роль МНЕК была решающей для их восхождения.

“Очевидно, что существует сотрудничество”, - говорит Дуглас. “Но он вокально продюсирует и вокально аранжирует все наши вещи. Реклама, тексты песен, продюсирование, все эти гармонии, все это. И он выявляет лучшее в нашей лирике и нашем артистизме. Мы его ученики.”

“Он четвертый невидимый участник”, - говорит Куарежма.

Flo гораздо меньше очарована идеей существования невидимого пятого участника: TikTok. Один из их неизданных треков, невероятно запоминающийся гимн, вдохновленный песней Spice Girls "Holler" и, казалось бы, предназначенный для этой платформы, стал предметом споров именно по этой причине. “Это не выходит наружу!” - угрюмо говорит Дуглас. Погоня за тенденциями в социальных сетях не входит в их список дел.

“TikTok - это платформа нашего поколения, и это здорово, но вы должны найти с ней баланс”, - говорит Даунер. “Многих артистов определяют как артистов TikTok, но это абсолютно не то, частью чего мы хотим быть.

Помогает то, что Douglas, Quaresma и Downer сами являются целевым рынком и гораздо лучше понимают, что будет работать для их аудитории, а что нет, чем их лейбл, который, по словам девушек, в первую очередь заботится о том, “что диктуют цифры”. Естественно, это вызвало напряженность.

“Первоначальный конфликт возник, когда дело дошло до выпуска музыки”, - говорит Даунер. “Мы действительно хотели, чтобы Cardboard Box стал ведущим синглом, но лейбл хотел использовать то, что они знают лучше всего и с чем у них был опыт”. В итоге группа выступила с презентацией PowerPoint в поддержку своей позиции и выиграла спор. “Очевидно, что картонная коробка сделала то, что ей было нужно, так что это больше не проблема ...” - продолжает Даунер.

“С точки зрения музыки, здесь нет никакого сопротивления”, - вмешивается Дуглас. “Мы больше не получаем отказов в выборе песен. Но выбор песни - это только начало истории. Все остальное, что с этим связано, просто... кошмар, если честно. Это действительно может высосать все удовольствие из релиза”.

С другой стороны, это объединение против общего врага укрепило связь между трио, что, по их словам, является секретом успешной женской группы. “Вы должны искренне нравиться друг другу, иначе ничего не получится”, - говорит Даунер. Временами они кажутся сестрами, с навыками заканчивания предложений и подходящими татуировками, чтобы доказать это. Даунер, милая и сдержанная, играет роли как “надоедливого” ребенка в группе, так и организованной мамы. Дуглас обладает драматическим талантом и описывает себя как “властную и синонимичную”, что другие девушки переводят как “сильную” и “включенную”. Куарежма, которая, кажется, уделяет меньше всего внимания, но никогда не упускает возможности сделать своевременный зингер, по словам Даунера, является миротворцем и считает себя хладнокровной. “Я сказал остроумно”, - говорит ей Джорджа. “Я знаю, что ты это сделал”, - говорит Куарежма с гордой улыбкой.

Их схожее воспитание – все они были воспитаны матерями–одиночками - также сыграло свою роль в их мотивации. “Мы видели, как это происходило в детстве. Я видел, как моя мама потела, чтобы отправить меня в частную школу одну, и теперь мы добились чего-то сами благодаря тяжелой работе наших мам”, - говорит Даунер. “Мы можем сделать все, что угодно”. Вот почему обвинения в “промышленном заводе” раздражают. “Приходя как женская группа – чернокожая женская группа – мы должны выбить дверь. Мы не можем позволить себе быть недоделанными”, - говорит Дуглас.

Если все будет хорошо, то следующий год будет без препятствий. Скоро начнется работа над их дебютным альбомом, а пока у них запланировано большое сотрудничество для их следующего сингла, который выйдет до того, как они отыграют два аншлаговых концерта в Великобритании в Лондоне и Манчестере. У них также есть дополнительные, пока не объявленные даты тура, к которым нужно подготовиться, “если у нас будет достаточно времени на репетиции”, - говорит Дуглас.

На самом деле, на пути полного культурного доминирования Flo в течение следующих 12 месяцев стоит только одна вещь: приложение Flo. На момент написания статьи ввод названия группы в Google не только возвращает результаты для календаря овуляции, который помогает женщинам отслеживать свой менструальный цикл, но и эти результаты находятся выше в рейтинге поиска, чем они есть на самом деле. Беспокоит ли их что-либо из этого?

“Я имею в виду, что в месячных нет ничего плохого”, - все они пожимают плечами.

“Мы собираемся стать больше, чем просто периодами”, - добавляет Куарежма.