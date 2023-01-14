Урсула фон дер Ляйен : на территории Евросоюза появится первый космодром

У объединенной Европы до сих пор в самой Европе не имелось космодрома, приходилось использовать площадку во Французской Гвиане.

Однако Еврокомиссии удалось договориться со Швецией об эксплуатации полигона Эсрейндж, находящегося в шведском заполярье.

Ранее с полигона Эсрейндж уже летали ракеты, но то были суборбитальные научные мини-ракеты.

Сейчас же планируется, что после модернизации с полигона Эсрейндж будут стартовать ракеты, выводящие в космос небольшие спутники научного и разведывательного назначения.