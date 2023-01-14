Обломки ракеты вновь упали на территорию Молдовы вблизи границы с Украиной

МВД Молдовы заявило в субботу, 14 января, что на севере страны в результате недавних авиаударов России по Украине были обнаружены обломки ракет. Аналогичный инцидент произошел недалеко от границы в начале декабря.

"После массированных бомбардировок Украины Россией пограничный патруль обнаружил обломки ракеты", - говорится в сообщении ведомства в соцсетях.

В министерстве добавили, что на место выехали соответствующие службы, а делом займется прокуратура.

Это уже третий случай падения осколков ракет на территорию Молдовы после авиаударов России по Украине.

В начале декабря в городе Брычаны на севере Молдовы, недалеко от границы с Украиной, также были обнаружены обломки ракеты.

После инцидента МВД Молдовы сообщило, что ракета была найдена в саду.

"Район, где была обнаружена ракета, оцеплен полицией и пограничниками", — говорится в сообщении МВД Молдовы.