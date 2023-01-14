Немецкий дипломат Ишингер: ВСУ тратят за день столько боеприпасов, сколько ФРГ производит за полгода
2023-01-14 23:23
Немецкий дипломат Вольфганг Ишингер, бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности рассказал о скорости расходования боеприпасов ВСУ.
Он отметил, что за сутки украинские военные расходуют столько боеприпасов, сколько в Германии производится за полгода.
Дипломат признал, что ВСУ вынуждены тратить такое количество боеприпасов. При этом он отметил, что их запасы в Германии могут закончиться.
По словам Ишингера, военная экономика означает призыв Германии к партнерам по НАТО и ЕС производить больше боеприпасов и оружия.
Опубликовано: Светлана Репина