Немецкий дипломат Ишингер: ВСУ тратят за день столько боеприпасов, сколько ФРГ производит за полгода

Немецкий дипломат Вольфганг Ишингер, бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности рассказал о скорости расходования боеприпасов ВСУ.

Он отметил, что за сутки украинские военные расходуют столько боеприпасов, сколько в Германии производится за полгода.

Дипломат признал, что ВСУ вынуждены тратить такое количество боеприпасов. При этом он отметил, что их запасы в Германии могут закончиться.

По словам Ишингера, военная экономика означает призыв Германии к партнерам по НАТО и ЕС производить больше боеприпасов и оружия.