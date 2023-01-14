4 человека погибли при обстреле города Пологи со стороны ВСУ
2023-01-14 23:30
Владимир Рогов сообщил, что 4 человека погибли при обстреле города Пологи Запорожской области со стороны ВСУ, ещё 5 мирных жителей ранены.
В субботу, 14 января 2023, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём официальном Telegram-канале сообщил об обстреле города Пологи Запорожской области со стороны Вооружённых сил Украины.
Отмечается, что несколько выпущенных бойцами украинских реактивных снарядов попали в продуктовый магазин и здание администрации Полог.
Помимо прочего, в результате «прилётов» со стороны ВСУ 4 человека погибли, ещё пять мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.
Опубликовано: Диана Мудреченко