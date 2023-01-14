Арестович заявил, что ракета попала в жилой дом в Днепре по вине ВСУ

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал об обстреле Днепра.

Из слов Алексея Арестовича следует, что российская ракета, попавшая в жилой дом в Днепре, не летела туда изначально. Арестович заявил, что ракета была сбита ВСУ.

Уже после попадания снаряда, выпущенного из украинских систем ПВО, по российской ракете, она отклонилась от траектории и попала в дом.

Также известно о том, что жертвами обстрела города стали 10 человек. 63 с ранениями были госпитализированы. 59 из них отпустили домой на лечение.