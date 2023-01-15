Число погибших при попадании ракеты в дом в Днепре возросло до двенадцати

В результате попадания ракеты в жилой дом в Днепре погибло не менее двенадцати человек, среди них девочка 15-ти лет.

По меньшей мере двенадцать человек погибло в результате попадания российской ракеты в многоэтажный жилой дом в Днепре, сообщил глава региона Валентин Резниченко.

"Уже двенадцать погибших. Среди них 15-летняя девочка. 64 человека получили ранения различной степени тяжести. Из завалов извлекли 35 человек, в том числе 6 детей. Поисковые работы продолжаются", - рассказал он.

Ракета попала в девятиэтажный дом на шестнадцать подъездов, в котором жило 1700 человек.