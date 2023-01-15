Захарова: «Что же делает Байден с секретными бумагами, если их находят в столь экзотических местах?»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала информацию о секретных бумагах, найденных у Байдена.

Она опубликовала отрывок из романа Марка Твена «Принц и нищий», в котором Том рассказывает, как колол орехи государственной печатью Англии.

Захарова задалась вопросом, что делает американский президент с секретными документами, если их находят в таких экзотических местах.

Ранее в Белом доме сообщили, что секретные материалы оказались в доме Байдена непреднамеренно и по ошибке.