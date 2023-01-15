Szazadveg: венгры обвиняют Евросоюз в двойных стандартах из-за заморозки денег

APS
2023-01-15 00:35

Венгерский центр изучения общественного мнения Szazadveg опубликовал результаты нового исследования.

Согласно полученным данным, две трети венгров обвиняют Евросоюз в двойных стандартов из-за блокировки денег.

Ранее ЕС заблокировал средства из своих фондов, которые планировалось направить Венгрии.

74% опрошенных венгров не согласны с таким решением, 64% считают, что это указывает на применение двойных стандартов.

Опубликовано: Светлана Репина











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