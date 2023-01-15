Szazadveg: венгры обвиняют Евросоюз в двойных стандартах из-за заморозки денег
2023-01-15 00:35
Венгерский центр изучения общественного мнения Szazadveg опубликовал результаты нового исследования.
Согласно полученным данным, две трети венгров обвиняют Евросоюз в двойных стандартов из-за блокировки денег.
Ранее ЕС заблокировал средства из своих фондов, которые планировалось направить Венгрии.
74% опрошенных венгров не согласны с таким решением, 64% считают, что это указывает на применение двойных стандартов.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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