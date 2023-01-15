В Молдове назвали падение ракеты на границе с Украиной неуважением суверенитета
2023-01-15 01:48
Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица назвала повторное нарушение воздушного пространства страны неуважением к ее суверенитету.
Ранее МВД Молдовы сообщило, что пограничники нашли обломки ракеты рядом с населенным пунктом Ларга.
Между тем пресс-служба молдавского Минобороны заявила, что нарушения воздушного пространства страны зафиксировано не было.
Ранее рядом с городом Бричень в Молдове была обнаружена неразорвавшаяся ракета.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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