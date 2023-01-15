В Молдове назвали падение ракеты на границе с Украиной неуважением суверенитета

APS
2023-01-15 01:48

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица назвала повторное нарушение воздушного пространства страны неуважением к ее суверенитету.

Ранее МВД Молдовы сообщило, что пограничники нашли обломки ракеты рядом с населенным пунктом Ларга.

Между тем пресс-служба молдавского Минобороны заявила, что нарушения воздушного пространства страны зафиксировано не было.

Ранее рядом с городом Бричень в Молдове была обнаружена неразорвавшаяся ракета.

Опубликовано: Светлана Репина










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