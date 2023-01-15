Американский офицер Иствуд: Россию обрадует нехватка у США боеприпасов для ВСУ
2023-01-15 01:54
Офицер американской армии в отставке Брент Иствуд в своем материале для 19FortyFive пишет, что в США заканчиваются боеприпасы для передачи украинским военным.
Автор ссылается на доклад аналитического центра CSIS, утверждая, что Украина слишком быстро расходует боеприпасы.
Иствуд отмечает, что для пополнения собственного арсенала Соединенным Штатам потребуется до пяти лет.
Ранее о нехватке боеприпасов в США для поставок на Украину сообщало издание Newsweek.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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