Президент Сербии Вучич: в Европе появился «новый Зеленский»

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что премьер-министр самопровозглашенного Косова Альбин Курти пытается представить себя новым Зеленским.

Он также отметил, что Курти называет автономный сербский край частью НАТО. Ранее Курти заявил, что граница Сербии и Косова стала границей НАТО и России.

Вучич заявил, что у Сербии свои границы, и они не относятся ни к России, ни к Североатлантическому альянсу.

По его мнению, таким способом Курти пытается изобразить себя жертвой, а самого Вучича – «маленьким Путиным».