Президент Сербии Вучич: в Европе появился «новый Зеленский»
2023-01-15 02:03
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что премьер-министр самопровозглашенного Косова Альбин Курти пытается представить себя новым Зеленским.
Он также отметил, что Курти называет автономный сербский край частью НАТО. Ранее Курти заявил, что граница Сербии и Косова стала границей НАТО и России.
Вучич заявил, что у Сербии свои границы, и они не относятся ни к России, ни к Североатлантическому альянсу.
По его мнению, таким способом Курти пытается изобразить себя жертвой, а самого Вучича – «маленьким Путиным».
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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