На что обратить внимание в доме при уборке: самые грязные места, которые угрожают здоровью
Медик рассказала, где нужно следить за чистотой прежде всего. Кухня и ванная - самые загрязненные места в квартире.
Может быть, кого-то это удивит, но грязи больше всего именно в этих, казалось бы чистых местах.
Отдельные зоны скапливают большое количество микробов, представляя собой опасность для здоровья.
Врач общей практики Ангелина Добрецова рассказала, за какими предметами хозяйка должна следить с особой бдительностью.
В кухонной раковине просто рассадник микробов, грязи и грибковых бактерий. Но, пожалуй, первенство в этом "грязном" деле принадлежит губке для мытья посуды.
Она создает влажную среду, хранит остатки пищи, что является просто раем для микробов, грибов и бактерий.
По возможности, как советует специалист, губки из синтетического материала лучше заменять бамбуковыми аналогами.
Ангелина Добрецова:
"Больше всего грибков, которые оказывают токсичное воздействие своими спорами, распространяясь в воздухе, можно как раз найти в ванной. Плесень опасна тем, что может попасть в организм разными путями — слизистая, глаза, дыхательные пути, кожа"
Да, ванная следующая в списке самых грязных мест в доме.
Чтобы предупредить появление патогенных микроорганизмов и уменьшить их число, нужно чаще проветривать помещение.
Шторку из ванной лучше убрать, в крайнем случае нужно использовать для этих целей водоотталкивающий материал.
Кондиционер тоже скапливает грязь и позволяет размножаться вредоносным микроорганизмам.
Зимой это рассадник бактерий, летом - при активном использовании - он рассеивает все это накопившееся безобразие по дому.
Кондиционер нужно регулярно обрабатывать дезинфицирующими средствами.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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