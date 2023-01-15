На что обратить внимание в доме при уборке: самые грязные места, которые угрожают здоровью

Медик рассказала, где нужно следить за чистотой прежде всего. Кухня и ванная - самые загрязненные места в квартире.

Может быть, кого-то это удивит, но грязи больше всего именно в этих, казалось бы чистых местах.

Отдельные зоны скапливают большое количество микробов, представляя собой опасность для здоровья.

Врач общей практики Ангелина Добрецова рассказала, за какими предметами хозяйка должна следить с особой бдительностью.

В кухонной раковине просто рассадник микробов, грязи и грибковых бактерий. Но, пожалуй, первенство в этом "грязном" деле принадлежит губке для мытья посуды.

Она создает влажную среду, хранит остатки пищи, что является просто раем для микробов, грибов и бактерий.

По возможности, как советует специалист, губки из синтетического материала лучше заменять бамбуковыми аналогами.

Ангелина Добрецова:

"Больше всего грибков, которые оказывают токсичное воздействие своими спорами, распространяясь в воздухе, можно как раз найти в ванной. Плесень опасна тем, что может попасть в организм разными путями — слизистая, глаза, дыхательные пути, кожа"

Да, ванная следующая в списке самых грязных мест в доме.

Чтобы предупредить появление патогенных микроорганизмов и уменьшить их число, нужно чаще проветривать помещение.

Шторку из ванной лучше убрать, в крайнем случае нужно использовать для этих целей водоотталкивающий материал.

Кондиционер тоже скапливает грязь и позволяет размножаться вредоносным микроорганизмам.

Зимой это рассадник бактерий, летом - при активном использовании - он рассеивает все это накопившееся безобразие по дому.

Кондиционер нужно регулярно обрабатывать дезинфицирующими средствами.