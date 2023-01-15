Минобороны России: СБУ Украины готовит провокацию в рамках зерновой сделки

APS
2023-01-15 03:41

В Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине заявили, что СБУ готовит провокацию в рамках зерновой сделки.

По информации штаба, украинские спецслужбы минируют зернохранилище в Харьковской области.

Сообщается, что после подрыва Россию планируется обвинить в намеренном уничтожении зерна на Украине.

В штабе отмечают, что зернохранилище принадлежит внештатному сотруднику СБУ В. Уварову.

Опубликовано: Светлана Репина











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