Минобороны России: СБУ Украины готовит провокацию в рамках зерновой сделки
2023-01-15 03:41
В Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине заявили, что СБУ готовит провокацию в рамках зерновой сделки.
По информации штаба, украинские спецслужбы минируют зернохранилище в Харьковской области.
Сообщается, что после подрыва Россию планируется обвинить в намеренном уничтожении зерна на Украине.
В штабе отмечают, что зернохранилище принадлежит внештатному сотруднику СБУ В. Уварову.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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