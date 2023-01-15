19FortyFive: ВСУ не смогут быстро воспользоваться БМП Bradley из-за недостатка знаний

Издание 19FortyFive со ссылкой на отставного офицера американской армии Джеффа Джагера сообщает, что ВСУ не смогут быстро воспользоваться БМП Bradley.

По словам офицера, боевые машины пехоты оснащены сложной высокотехнологичной системой, для работы с которой необходим соответствующий уровень знаний.

В связи с этим обучение использованию машин займет некоторое время, а наступление ВСУ затормозится.

Кроме того, у украинских военных могут возникнуть проблемы с обслуживанием этой техники, поставками запчастей и коммуникационного оборудования.