Волочкова рассказала об интиме с состоятельным турком

Артистка балета Анастасия Волочкова призналась, что секс для нее очень важен. Она вспомнила об отношениях с богатым турком, который был очень хорош в этом плане.

Весной прошлого года Анастасия Волочкова отдыхала в Турции в компании богатого турка, который одаривал ее дорогими презентами.

Балерина вспомнила, что горячий мужчина поразил ее в сексе, что для артистки очень важно. Она призналась, что 2 дня без интима, и она лезет на стену.

Сейчас же на Мальдивах Волочкова отдыхала в гордом одиночестве.