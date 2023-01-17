Волочкова рассказала об интиме с состоятельным турком
2023-01-17 11:37
Артистка балета Анастасия Волочкова призналась, что секс для нее очень важен. Она вспомнила об отношениях с богатым турком, который был очень хорош в этом плане.
Весной прошлого года Анастасия Волочкова отдыхала в Турции в компании богатого турка, который одаривал ее дорогими презентами.
Балерина вспомнила, что горячий мужчина поразил ее в сексе, что для артистки очень важно. Она призналась, что 2 дня без интима, и она лезет на стену.
Сейчас же на Мальдивах Волочкова отдыхала в гордом одиночестве.
Опубликовано: Наталья Гончарова