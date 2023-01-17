Гладков: ВСУ обстреляли село в Валуйском городском округе, пострадал один человек
2023-01-17 14:08
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что бойцы ВСУ обстреляли село в Валуйском городском округе, пострадал один человек.
Во вторник днём, 17 января 2023 года, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что в Валуйском городском округе под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины попало село.
Гладков уточнил, что в результате «прилётов» один мирный житель получил ранения лёгкой степени тяжести, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Помимо прочего, в белгородском селе в частных домовладениях выбиты окна, повреждён один автомобиль.
Опубликовано: Диана Мудреченко