Минобороны РФ: российские солдаты уничтожили более 70 бойцов ВСУ на Красно-Лиманском направлении

В Минобороны РФ сообщили, что служащие российских мотострелковых подразделений и артиллеристы ЦВО уничтожили более 70 бойцов ВСУ на Красно-Лиманском направлении.

17 января заместитель начальника и начальник Управления пресс-службы и информации Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что военнослужащие российских мотострелковых подразделений и артиллеристы Центрального военного округа поразили скопления живой силы и техники 71-й егерской, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 15-го полка украинской национальной гвардии на Красно-Лиманском направлении.

Конашенков уточнил, что в результате огневого поражения на данном участке фронта российскими силами уничтожено свыше 70 единиц живой силы, 3 боевые бронированные машины и 4 автомобиля Вооружённых сил Украины.