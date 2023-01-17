Офис президента Украины принял отставку Алексея Арестовича с поста советника ОП.

17 января пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил изданию «Украинская правда» о том, что Офис Зеленского принял отставку Алексея Арестовича с поста советника ОП.

Никифоров не уточнил, какую должность займёт Арестович, вызвавший общественный резонанс в Украине своей позицией по ракетному инциденту в Днепропетровске, после увольнения и будет ли работать в государственных структурах.