Офис президента Украины принял отставку Алексея Арестовича
2023-01-17 16:06
Офис президента Украины принял отставку Алексея Арестовича с поста советника ОП.
17 января пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил изданию «Украинская правда» о том, что Офис Зеленского принял отставку Алексея Арестовича с поста советника ОП.
Никифоров не уточнил, какую должность займёт Арестович, вызвавший общественный резонанс в Украине своей позицией по ракетному инциденту в Днепропетровске, после увольнения и будет ли работать в государственных структурах.
Опубликовано: Диана Мудреченко