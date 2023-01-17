Шольц назначил главу МВД Нижней Саксонии на пост министра обороны ФРГ
2023-01-17 16:23
Глава МВД Нижней Саксонии Борис Писториус будет назначен министром обороны Германии, сообщили во вторник, 17 января, источники в правительстве ФРГ.
Ожидается, что в течение дня его он заменит Кристин Ламбрехт, которая ушла в отставку в понедельник после серии промахов во главе ключевого поста.
Канцлер Олаф Шольц подтвердил во вторник свое намерение назначить соратника по партии главой министерства обороны, представив его как «подходящего человека».
Шольц отметил в своем заявлении, что это «именно тот человек, который должен вести Бундесвер через смену эпох».
Опубликовано: Тарас Медведев