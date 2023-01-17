Первая попытка сорвалась: актер Бойко и его жена Ходоркайте не появились на слушании в суде по делу о их разводе

Артист прожил с супругой 23 года, они воспитывают двоих детей. Причину развода пара не называет.

Ярослав Бойко скоро может стать холостяком. В декабре прошлого года появились новости о его разводе с женой Рамуной Ходоркайте. Пара прожила вместе 23 года, у них двое детей, сообщает Вумен.ру.

Больше десяти лет назад их отношения пережили серьезное испытание. Между Бойко и Евгенией Добровольской вспыхнул роман, актриса даже родила от коллеги сына. Но Бойко не ушел из семьи, а остался с Ходоркайте.

А последние пять лет мужчине приписывают роман с Марией Порошиной, с которой они в сериалах играли мужа и жену.

Но, как бы то ни было, брак актера и танцовщицы Рамуне Ходоркайте затрещал по швам. Что именно стало причиной развода, неизвестно. В иске - шаблонные фразы: «Семейные отношения не сложились, брачные отношения фактически прекращены».

27 декабря 2022-го года стороны встретились для беседы, им назначили финальную дату заседания. Но в назначенный час никто из них в суд не явился. Судья перенес дату заседания на другой день - 31 января. Если пара опять не придет на заседание, скорее всего, будет принято решение о расторжении брака.