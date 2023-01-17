Дженнифер Лопес рассказала журналистам, почему рассталась с Беном Аффлеком в 2004 году

Расставшись с бейсболистом Алексом Родригесом, Дженнифер Лопес решила возобновить отношения с давним возлюбленным Беном Аффлеком, с которым рассталась в 2004 году.

52-летняя Лопес рассказала журналистам, что одной из причин, почему они с Беном Аффлеком решили расстаться в 2004 году после двух лет отношений, и планировавшейся свадьбы. Все дело в повышенном внимании к их паре со стороны прессы и поклонников. По словам звезды, тогда они с Беном были слишком молоды, чтобы понять, что действительно в жизни является ценным, и их отношения не выдержали испытания сторонним давлением.

Спустя 17 лет пара воссоединилась. Дженнифер говорит, что общественное мнение сильно подтачивало их отношения, ведь к их персонам было постоянно приковано внимание, и каждый считал вправе высказаться, подчас не стесняясь в выражениях. Дженнифер даже стала жертвой расистских высказываний из-за своего латиноамериканского происхождения, когда в прессе говорили, что Бен собирается жениться на прислуге.

Сейчас Бен и Джен снова вместе, и, похоже, счастливы. Их можно увидеть на совместных прогулках, но теперь они стараются держать свою частную жизнь подальше от любопытных глаз.