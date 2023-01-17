У этих знаменитых актрис очень скромный размер бюста, но это ничуть не умаляет их шарма и сексуальности

Успех этих голливудских дам с нулевым размером груди доказывает, что в вопросе успеха и сексуальности главную роль играет харизма и талант, а вовсе не объемы.

Худощавая мальчишеская фигура и скромный размер груди не помешал Кире Найтли стать одной из самых востребованных актрис в Голливуде. Это же можно сказать и о Кейт Хадсон, которая, родив троих детей, все же воспользовалась услугами пластического хирурга, но увеличивать грудь не стала, а только подкорректировала форму.

Энергичная и веселая Кэмерон Диас стала звездой после фильма с Джимом Керри Маска. Она тоже не может похвастаться выпуклыми формами, но это никогда не смущало ни ее, ни зрителей, которые без ума от актрисы и образов, которые она воплощает в кино.

Еще трое знаменитостей, которые ничуть не комплексуют по поводу своих компактных женских прелестей, это Ванесса Паради, Ариана Гранде и Мила Йовович, которая тоже является многодетной мамой. Так что можно смело заявить, что дело вовсе не в размерах.