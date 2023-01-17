Американский бренд Майкл Корс приостанавливает поставки товаров своей марки в Россию на неопределенный срок

Майкл Корс один из последних западных брендов, остававшихся в России, принял решение прекратить поставки на российский рынок.

С прилавков фирменных бутиков бренда Майкл Корс в России исчезнут товары этой торговой марки. Компания заявила о том, что прекращает поставки своей продукции. Официальный интернет-магазин уже остановил свою работу. Это одна из немногих западных модных фирм, которая держалась на российском рынке на фоне санкций.

По словам основательницы агентства Фэшн прокачка Ольги Штейнберг решение было принято с наибольшей вероятностью из-за сильного давления государственных органов и американского общества, поскольку потеря такого крупного рынка не входит в деловые интересы компании.

Теперь на месте торговых точек Майкл Корс будут продаваться одежда, обувь и аксессуары других брендов. Это не означает, что российский потребитель полностью лишится возможности купить понравившуюся вещь от Майкл Корс. Брендовые товары будут доступны жителям России на маркетплейсах.