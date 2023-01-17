Звезды тоже страдают от неудачных пластических операций: самые вопиющие случаи, на которые без слез не взглянешь

Пластическая хирургия не всегда идет на пользу тем, кто на нее решился, и проблема эта существует даже среди знаменитостей.

Увеличенный бюст и пухлые после филлеров губы сразу обратили на себя внимание зрителей после возвращения в реалити-шоу ее звезды Николь Снуки Полицци. С одной стороны, красота дамы стала более выразительной, но не все зрители согласны, с этим. Некоторые убеждены, что в своем естественном виде она была куда симпатичнее.

Настоящей катастрофой стали попытки аристократки Джоселин Вильденштейн усовершенствовать свою внешность. В прессе она приобрела большую известность, как женщина-кошка. И это совсем не эксперимент. Некогда симпатичная Джоселин из-за обилия операций и филлеров превратилась в пугающего вида существо.

Не смогла сохранить привлекательность в зрелые годы и мать Сильвестра Сталлоне Жаклин. Лицо этой некогда красивой женщины превратилось в застывшую неестественную и даже пугающую маску.